Gastronomia amazonense: O tesouro culinário do Norte do Brasil

Manaus/AM - O turismo gastronômico encontra no Amazonas o destino perfeito. Com uma culinária ancestral e sabores marcantes, a gastronomia amazonense alcançou 95% de aprovação entre os turistas, conforme os dados da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). A gastronomia amazonense usa ingredientes das florestas e dos rios como protagonistas e cria receitas ímpares, sendo um prato cheio para aqueles que amam viajar para explorar novos sabores.

Com auxílio de especialistas, a Amazonastur fez uma lista com os pratos que você não pode deixar de experimentar quando visitar o estado. A chef de cozinha e proprietária do Zefinha Bistrô, Selma Reis, elegeu os pratos mais icônicos e explicou porque o sabor do Norte surpreende o paladar dos visitantes.

“A nossa comida é a nossa cara, ela é a cara da nossa geografia, ela é a cara da nossa história, ela é a cara do nosso povo. Então, eu acho a gastronomia do Amazonas extremamente original”, disse ela.

Ao escolher os pratos prediletos, não faltaram opções. Selma destacou, no entanto, que o peixe da maior bacia hidrográfica do planeta, que está localizada no Amazonas, são as estrelas dos pratos, em conjunto com a farinha de mandioca - herança ancestral dos povos indígenas.

“O ingrediente chave da culinária do Amazonas é o peixe e a farinha. Tem o cheiro-verde, que é o trio coentro, cebolinha e chicória. Tem a pimenta de cheiro nossa que é fantástica, dá um perfume maravilhoso na comida”, afirmou.

Selma validou o resultado da pesquisa realizada pela Amazonastur, que indicou a aprovação da gastronomia amazonense para 95% dos turistas ouvidos, entre janeiro e junho deste ano.

“Eles adoram experimentar sabores. Então, a nossa culinária é muito delicada e eu acho que o turista aprecia muito a nossa comida. É o feedback que eu tenho de todos os que eu atendo, forneço e recebo no meu restaurante”, finalizou a chef.

Como conhecer?

Pratos icônicos do Amazonas

Matrinxã assada na folha de bananeira - O prato preserva o sabor e a suculência de um dos peixes mais saborosos dos rios amazônicos. A deliciosa receita representa o Amazonas e traduz a simplicidade culinária aliada aos ingredientes frescos encontrados na região.

Pirarucu de Casaca

Um dos pratos mais tradicionais do Amazonas recebe influências portuguesas, incorpora o pirarucu a uma deliciosa mistura de temperos doces e salgados. A explosão de sabores conta com ingredientes como banana e farinha do Uarini.

Tacacá

Com sabor forte que une o famoso caldo de tucupi com folhas de jambu, camarão e goma de mandioca, o tacacá é destaque na gastronomia do Norte. A iguaria é ainda ótima para dar ânimo para a viagem, pois o caldo revigora, cortando o efeito do cansaço!

Tambaqui

O tambaqui faz parte do cotidiano dos amazonenses e pode ser consumido frito, assado na brasa ou na tradicional caldeirada de tambaqui. O peixe de água doce assado é a marca registrada nos almoços de domingo. Em todas as formas de consumo, o sabor deste peixe de água doce encanta.

Doce de cupuaçu

A mais popular das frutas entre os amazonenses, o cupuaçu é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha local. Com um sabor ácido e marcante, pode ser consumido em forma de suco, geleias, sorvete, cremes, recheio de bombons e em diversas outras receitas.

X-Caboquinho

A dica imperdível para quem visita o destino Amazonas é saborear o café da manhã amazonense, que vai muito além da tradicional tapioca e conta com sanduíches que levam ingredientes típicos da floresta. Entre os sanduíches, o preferido da população local é o famoso X-Caboquinho, servido tradicionalmente no pão francês com lascas de tucumã, banana da terra frita e queijo coalho. Esse é o patrimônio cultural da culinária amazonense!