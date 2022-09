Esposa viu marido cair no rio após ponte desabar no Amazonas; família faz apelo

Manaus/AM - O servidor da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), João Nascimento Fernandes, de 58 anos, é um dos desaparecidos no desabamento da ponte na BR-319 sobre o rio Curuçá.

Segundo a neta de João, a estudante de Direito Ana Beatriz, 20, João estava com a esposa, a funcionária pública Rosângela Araújo Fernandes, 59, no momento da tragédia, mas somente ele caiu no rio. João deixou a esposa no carro e foi até a ponte ver se teria como atravessar momento em que a ponte desabou.

Rosângela viu tudo e está em choque, segundo Beatriz. A jovem conta que os avós tinham ido para Autazes pegar uns documentos e voltavam para Manaus, quando ficaram na fila de veículos aguardando para atravessar a ponte.

"Quando chegou perto da ponte, ele saiu do carro, deixou minha avó lá [no carro] e foi a pé ver se eles conseguiriam passar pela ponte. Nesse momento a ponte desabou e ele sumiu no rio", contou.

Os familiares já procuraram em hospitais e até no Instituto Médico Legal (IML) informações do paradeiro dele, já que 14 pessoas já foram resgatadas do local e as sandálias dele foram encontradas em um barranco próximo a cabeceira da ponte.

"As horas que passam parecem facas entrando lentamente em meu peito. Eu já não sei mais o que falar pra minha avó que é cardíaca e hipertensa, e tá vivendo na base do calmante. Não sei mais o que fazer", desabafou.

João aparece em um vídeo gravado minutos antes do acidente. A família ainda tem esperança de encontrar João com vida e faz um apelo para que as informações cheguem mais rápido às famílias.

"Só queremos encontrar ele. De qualquer jeito. Só queremos ele", finalizou.