Entregador de lanches é arremessado de moto ao colidir com ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um entregador de lanches ficou gravemente ferido depois de colidir contra um ônibus da empresa Via Verde do transporte coletivo de Manaus, nesta terça-feira (02), na rua São Luis, no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte da capital.

De acordo com informações, o ônibus vinha na principal quando o motociclista tentou cruzar a rua, sem verificar se havia trânsito na via. Ao avançar o cruzamento, a moto da vítima atingiu a porta da frente do coletivo e foi arremessado a alguns metros na pista. Com o impacto do acidente, a moto ficou destruída.

O motorista e o cobrador do coletivo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e aguardaram pelos primeiros socorros ao entregador de lanches. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, no entanto, a unidade hospitalar e o estado de saúde não foram divulgados.