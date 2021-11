Em uma semana, nível do Rio Nego sobe 21 centímetros no Amazonas

As maiores cheias registradas no estado foram de 2021 - 30,02 m; 2012 - 29,97 m; 2009 - 29,77 m; 1953 - 29,69 m; 2015 - 29,66 m; 1976 - 29,61 m; 2014 - 29,50 m; 1989 - 29,42 m; 2019 - 29,42 m; 1922 - 29,35 m; 2013 - 29,33 m.

Manaus/AM- O nível do Rio Negro, no Amazonas, subiu mais 6 centímetros neste sábado (13) atingindo a marca de 19,66 metros. Desde o último sábado (6) - quando o rio começou a subir novamente - são cerca de 21 centímetros a mais em apenas uma semana.

