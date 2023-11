Corpos de cinco vítimas de queda de avião no Acre chegam ao Amazonas

Manaus/AM - Os corpos de cinco vítimas da queda de avião no Acre chegaram ao Amazonas na tarde desta quarta-feira (1º). As aeronaves que fizeram o transporte pousaram na cidade de Eirunepé, no interior.

Os corpos das vítimas que foram liberadas do IML de Rio Branco são de: Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, de 32 anos; Francisco Aleksander Barbosa Bezerra, de 29 anos; Jamilo Motta Maciel, de 27 anos; Ana Paula Vieira Alves, de 19 anos e a filha Clara Maria Vieira Monteiro, de apenas 1 ano e 7 meses.

Os dois aviões transportaram também os familiares das vítimas. A decolagem ocorreu às 15h e pousou no Amazonas por volta das 17h. Os voos deveriam ter saído às 10h, mas houve um atraso devido a problemas técnicos. Uma das aeronaves precisou trocar o pneu e passar por uma vistoria.

Acidente - O voo particular da empresa ART Táxi Aéreo caiu em Rio Branco (AC) no domingo (29) quando estava a caminho de Envira, no interior do Amazonas. No total, 12 pessoas estavam na aeronave, sendo 10 passageiros amazonenses, o piloto e o copiloto. A aeronave tinha capacidade para até 14 pessoas.