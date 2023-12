Cidades do Amazonas terão sinal da TV analógica desligado a partir de sexta

Manaus/AM – O sinal analógico de televisão será desligado em 39 cidades do Amazonas, a partir desta sexta-feira (15), e o sinal será exclusivamente digital. Já em outros 20 municípios o prazo para interrupção foi prorrogado para o dia 30 junho de 2025.

As cidades que terão a transmissão desligada são: Alvarães, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Canutama, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

Conforme a portaria divulgada pelo Ministério das Comunicações, o desligamento ocorre após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) constatar que todos os canais de televisão já estão digitalizados e não possuem pendências de consignação nessas cidades.

Já os municípios que terão a transmissão desligada até junho de 2025 são: Amaturá, Benjamin Constant, Beruri, Boca do Acre, Borba, Carauari, Careiro, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, Maués, Parintins, Pauini, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença.