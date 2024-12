Casal com bebê em moto são atingidos por motorista de app na Cidade Nova

Ainda de acordo com as informações, o homem que pilotava a motocicleta quebrou a perna. Já a mulher e a criança também ficaram feridas. Os três foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde da capital, mas até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo a polícia, o motorista de aplicativo dirigia um Fiat Argo e estava fazendo o retorno em frente a um condomínio quando as três vítimas, que estavam na moto, atingiram a lateral do veículo.

Manaus/AM - Um casal com um bebê em uma moto foram atingidos por um motorista de aplicativo durante um acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (06), na Avenida Noel Nutels, em uma ladeira em frente ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.