Campo do Núcleo 16 será entregue revitalizado neste domingo na Cidade Nova

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) entrega neste domingo (05), o campo do Núcleo 16, localizado na rua Canutama, no bairro Cidade Nova, zona Norte, com sua estrutura completamente revitalizada.

Com mais de sete mil metros quadrados, o campo atende a todas as faixas etárias, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos. Além do campo de futebol, e a quadra de areia para vôlei, a comunidade utiliza o espaço para diversas atividades esportivas, como dança, capoeira e caminhadas.

Com a entrega do campo do Núcleo 16, a Prefeitura de Manaus atinge a marca de 21 complexos esportivos revitalizados e entregues em diversos bairros da capital.