Câmara começa a analisar novo pedido de empréstimo da Prefeitura de Manaus de R$ 580 milhões

Manaus/AM - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta segunda-feira (4), a tramitação do projeto de lei com o novo pedido de empréstimo da Prefeitura de Manaus no valor de R$ 580 milhões. A proposta será analisada pelas comissões técnicas da Casa em regime de urgência.

A expectativa é que o projeto seja votada em plenário na próxima quarta-feira (6).

O primeiro pedido de empréstimo foi rejeitado pela maioria dos vereadores da CMM no início de novembro, em votação apertada, com placar de 20 a 19. O valor inicial era de R$ 600 milhões e o pedido foi rejeitado por falta de detalhamento dos investimentos que seriam feitos com o recurso.

No novo projeto, a prefeitura reduziu o valor do pedido para R$ 580 milhões e trouxe um maior detalhamento das obras previstas.

O valor emprestado será destinado para o Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana e Tecnológica do Município de Manaus (Prominf/Manaus).

O empréstimo será realizado junto ao Banco do Brasil.