Caixa Econômica retoma horário de atendimento pré-pandemia no Amazonas

Manaus/AM - As agências da Caixa Econômica Federal retomam o atendimento no horário normal pré-pandemia a partir desta terça-feira (23), no Amazonas.

O público volta a contar com os serviços oferecidos pelo banco das 9h às 15h em todas as unidades da capital e do interior.

Hoje, as agências ainda encerram o atendimento às 13h, mas muitos serviços podem ser efetuados por meio dos canais digitais e aplicativo e também nos terminais eletrônicos.