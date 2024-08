Bombeiros fazem vistoria no Parque do Ingá para Festival Manacapuru

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros realizou, nesta sexta-feira (30), a vistoria técnica da estrutura do Parque do Ingá, onde acontecerá o 26º Festival de Cirandas de Manacapuru, no interior do Amazonas. O evento será realizado nesta sexta-feira, sábado e domingo (30 e 31/08 e 1º/09).

A inspeção foi coordenada pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) da corporação, analisando critérios como as instalações de segurança contra incêndio e pânico.

De acordo com o subcomandante-geral do CBMAM, coronel Reinaldo Menezes, a vistoria é um procedimento padrão realizado nas estruturas onde acontecem grandes festivais, garantindo a segurança dos envolvidos nas apresentações e do público.

“Nessa vistoria, nossa equipe técnica analisa todas as conformidades da estrutura, saídas de emergências, capacidade de público. Tudo isso para garantir que todos os participantes consigam aproveitar o festival em total segurança”, destacou coronel Reinaldo Menezes.

Durante a inspeção foram analisados, ainda, a estrutura do palco montado, posicionamento das grades de proteção, capacidade de público, saídas de emergência e capacidade da estrutura do Parque do Ingá. Além da vistoria, nas três noites do evento, militares do Corpo de Bombeiros farão a prevenção com viaturas de combate a incêndio e ambulâncias.