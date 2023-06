Bois Caprichoso e Garantido hasteiam bandeira LGBTQIAPN + em Parintins

Manaus/AM - Os currais dos bois Caprichoso e Garantido hastearam bandeiras da população LGBTQIAPN+ pelo Dia Internacional do Orgulho, celebrado nesta quarta-feira (28).

Em respeito à rivalidade, as bandeiras tiveram as cores alteradas. No curral Zeca Xibelão, a parte vermelha do item foi substituída pela tonalidade coral. Na Cidade Garantido, o azul deu vez ao lilás. Os torcedores de ambos os bois celebraram ao ver a bandeira da população LGBTQIAPN + abaixo do pavilhão.

Jander Lobato, presidente do Caprichoso, disse que o ato significa o apoio da associação folclórica à diversidade. Já Adson Silveira, presidente interino do Garantindo, reforça que a causa LGBTQIAPN+ é uma causa antiga do boi da baixa do São José.