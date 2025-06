Boi Garantido encerra última noite do Festival de Parintins

Manaus/AM - O Boi Garantido vai encerrar a terceira e última noite do Festival de Parintins, neste domingo (29) e trouxe para a arena o tema “o boi é brinquedo, mas não é brincadeira” como parte do projeto "Boi do povo, boi do povão".

A última noite do Boi Garantido celebra a diversidade cultural do país, reunindo diferentes manifestações populares das regiões do Brasil. A proposta é uma grande celebração em que o Garotinho recebe todos os bois e brinquedos populares que existem neste país, uma verdadeira festa da diversidade cultural brasileira.

Apuração

O vencedor do Festival de Parintins será conhecido, nesta segunda-feira (30), onde serão avaliados 21 itens — equivalente a quesitos — por dez jurados.