Barranco desmorona e engole casas em Manicoré, no Amazonas

Manaus/AM - Um barranco desabou e arrastou várias casas na noite deste sábado (16), bairro Santa Luzia, no município de Manicoré, no interior do Amazonas.

O desmoronamento engoliu grande parte da rua Dom José Lourenço, por volta das 22h30, em uma área de risco que já tinha sido mapeada pela Defesa Civil.

As informações preliminares são de que as famílias já tinham sido alertadas por conta do último temporal que atingiu a cidade na terça-feira (12) e por conta disso, já haviam deixado o local.

Algumas deixaram apenas alguns pertences, que estavam retirando aos poucos. A Prefeitura de Manicoré não confirmou vítimas até o momento, mas imagens divulgadas por moradores, mostram um homem ferido.

O deslizamento causou pânico entre os moradores e mobilizou agentes da Defesa Civil durante toda a madrugada. A área permanece isolada.