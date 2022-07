Após 8 dias sem energia, Nova Olinda do Norte começa a ter serviço restabelecido

Manaus/AM - Após uma semana, o fornecimento de energia na área urbana de Nova Olinda do Norte teve o serviço restabelecido. No último dia 14, moradores fizeram uma manifestação cobrando soluções para o problema que se estendia há dias.

Ainda segundo a Amazonas Energia, o restabelecimento de energia na área rural do município, na região do Rio Arariá, Vila do Abacaxi e adjacências, ainda está em andamento.

A interrupção ocorreu após problemas técnicos na usina do Produtor Independente de Energia (PIE) da empresa VP Flexgen.

Nota na íntegra

A Amazonas Energia informa que que a situação de geração na área urbana já foi solucionada pelo produtor independente. O restabelecimento de energia na área rural do município, na região do Rio Arariá, Vila do Abacaxi e adjacências, ainda está em andamento, conforme cronograma de segurança.

Reforçamos que é uma área bastante extensa de floresta, e equipes já estão trabalhando para localizar o ponto e a causa exata do problema para solucionar no tempo mais breve possível.