Amazonas ultrapassa meio milhão de doses de vacina aplicadas contra Covid

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS-AM (PNI/FVS-AM) apontam que 518.531 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (22/03), sendo 401.777 de primeira dose e 116.754 de segunda dose.

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), prevê que, até esta fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com deficiência.

Doses aplicadas por grupo prioritário geral

– Indígenas: 68.149 de 1ª dose e 44.391 de 2ª dose;

- trabalhadores da saúde: 91.077 de 1ª dose e 66.445 de 2ª dose;

- pessoas com 80 anos ou mais: 33.121 de 1ª dose e 1.287 de 2ª dose;

- pessoas de 75 a 79 anos: 29.167 de 1ª dose e 1.216 de 2ª dose;

- pessoas de 70 a 74 anos: 43.857 de 1ª dose e 1.975 de 2ª dose;

- pessoas de 65 a 69 anos: 62.507 de 1ª dose e 548 de 2ª dose;

- pessoas de 60 a 64 anos: 73.544 de 1ª dose e 568 de 2ª dose;

- pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais: 341 de 1ª dose e 319 de 2ª dose;

- pessoas institucionalizadas com deficiência: 14 de 1ª dose e 5 de 2ª dose.