Amazonas Meu Lar: 2º edital de credenciamento para empresas é publicado

Manaus/AM - O Governo do Amazonas lançou o segundo edital de chamamento público para o credenciamento de empresas interessadas em ofertar empreendimentos habitacionais para o Programa Amazonas Meu Lar. Estas unidades habitacionais serão destinadas às famílias das faixas 1 – renda mensal bruta de até R$ 2.640,00 e Faixa 2 - renda mensal bruta de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00 – e aptas à obtenção do subsídio estadual “Entrada do Meu Lar”.

O credenciamento segue até 20 de outubro, processo conduzido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), em conjunto com a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

A meta do Amazonas Meu Lar é ofertar 24.044 soluções de moradia, das quais 22.043 serão apartamentos construídos por programas estaduais ou por meio do incentivo para o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Nesse último caso, o Governo do Estado disponibilizará o subsídio “Entrada do Meu Lar”, o valor equivalente à entrada, para quem pretende financiar um imóvel diretamente na construtora, via programa Minha Casa, Minha Vida.

Credenciamento

Os documentos para o credenciamento podem ser entregues pelo e-mail [email protected]. A íntegra do edital está disponível no site do programa https://www.amazonasmeular.am.gov.br.

Amazonas Meu Lar

O Programa Amazonas Meu Lar tem como meta oferecer 24.044 soluções de moradia e regularizar 33 mil imóveis. O programa está estimado em R$ 4,7 bilhões, somando investimento do Governo do Estado, recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do FAR. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site www.amazonasmeular.am.gov.br.