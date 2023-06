Aeroporto de Manaus terá 106 voos extras para o Festival de Parintins 2023

Manaus/AM - O Festival Folclórico de Parintins está chegando, e com ele a imensa procura por passagens aéreas para o município que fica no interior do Amazonas. O Manaus Airport, terá 106 voos extras entre 28 de junho a 04 de julho. As viagens serão feitas pelas empresas: Azul Linhas Aéreas com 54 voos; Total Linhas Aéreas, com 24; e Map Linhas Aéreas, com 28.

Por conta do festival, desde o último dia 20 de junho, o aeroporto passou a contar com uma programação especial para quem visitar a capital, entrando no clima do "dois pra lá, dois pra cá". Em parceria com as Amazonastur, está em andamento a exposição “Embarque na Magia de Parintins”, com peças exclusivas de itens das apresentações dos bois, na área de desembarque do aeroporto.

No saguão de embarque, sala de embarque e terminal de cargas há espaços instagramáveis; intervenções artísticas com figuras típicas do folclore amazônico; plataforma 360 e totem fotográfico, entre outras atrações. A apresentação da Orquestra Jovem do Liceu de Artes Claudio Santoro marcou a abertura, na última quinta-feira (22) e o encerramento da programação, será no dia 03 de julho.