Em São Paulo de Olivença tapa buracos custa perto de R$ 600 mil

São Paulo de Olivença/AM – As obras e serviços de engenharia para fazer tapa buraco em concreto nos distritos de Santa Rita do Well, Vendaval e Campo Alegre vão ter custo perto de R$ 600 mil, conforme tomada de preço nº 02/2022/CPL, que aceitou proposta da empresa vencedora da licitação.

O prefeito São Paulo de Olivença, Nazareno Souza Martins, homologou a licitação que registra os gastos com a obra no valor de R$ 597.708,51, em proposta da empresa Singolare Construções Ltda., que também vai tocar as obras de revitalização do balneário Ajaratuba, de pouco mais de R$ 1 milhão.