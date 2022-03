Construção de escola em Tapauá gasta mais de R$ 470 mil

O prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade de Almeida, homologou, no dia 7 de março, a licitação que teve como vencedora a proposta no valor de R$ 477.056,57, apresentada pela empresa RVS Serviços Da Construção Civil, que vai construir a escola.

Tapauá/AM – A construção de escola com duas salas de aula, conforme projeto padrão do FNDE, na comunidade Campinas, vai gerar gastos de recursos na faixa dos R$ 470 mil, conforme tomada de preços nº 010/2021, que definiu valores e elegeu empresa para a obra.

