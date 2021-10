Venda dos ingressos para show do Whindersson Nunes na Arena da Amazônia começam hoje; veja preços

Manaus/AM - A partir das 14h desta sexta-feira (29), iniciam as vendas do 1º lote de ingressos para o show do Whindersson Nunes na Arena da Amazônia. O espetáculo acontece no próximo dia 11 de dezembro.

Atendendo os fãs, Whindersson retorna a Manaus para apresentar “A Volta Do Que Não Foi”, um show que promete ser o maior da história do humor brasileiro. Um palco de 360 graus será montado no meio da Arena para permitir aproximação do público manauara com o humorista.

Os ingressos para o espetáculo podem ser comprados no site shopingressos.com.br. No 1° lote, os setores custarão entre R$ 35 a R$ 120. Arquibancada Inferior (R$ 35), Cadeira Especial (R$ 100), Cadeira Premium (R$ 120), Camarote (R$ 110), valores de meia-entrada.

Além da meia-entrada para estudantes, também será ofertado o ingresso social para o público, que poderá pagar metade do valor ao doar 1kg de alimento não-perecível. A doação deverá ser entregue antes da entrada na Arena, no momento da apresentação do bilhete. A opção estará disponível no site, no ato da compra.