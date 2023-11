Uendel Pinheiro faz show gratuito nesta terça-feira na Zona Norte

Apaixonado por samba e pagode desde criança, já fez dueto com grandes nomes do Brasil, incluindo David Assayag, Arlindo Júnior, Wanderley Andrade e Xande dos Pilares.

Natural de Óbidos (PA), Uendel é autor de vários sucessos: “Sementes do Amor”, “Bom Te Ver”, “Traficante do Amor” e muitos outros.

