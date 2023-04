Tradição de Parintins, Romaria das Águas 2023 encanta fiéis em Manaus

O evento costuma ter a imagem da Nossa Senhora do Carmo com cerca de 20 metros de altura, navegando no rio na frente da cidade de Parintins, mas dessas vez, a padroeira ganhou uma versão menor, mas ainda assim, cheia de cores e detalhes do sempre criativo artista Juarez Lima.

