Thiaguinho é mais uma atração confirmada no Samba Manaus

Manaus/AM - O cantor Thiaguinho é a mais nova atração confirmada no Samba Manaus 2022. O evento vai acontecer no dia 8 de outubro no sambódromo, e conta com outros nomes de peso como Dilsinho, Menos é Mais, Pixote e Turma do Pagode. A venda de ingressos começa no domingo (21).

Um dos nomes mais esperados do evento, o cantor, compositor e instrumentista Thiaguinho é dono de um carisma e talento que encanta multidões e é considerado um dos maiores ícones do pagode no Brasil. Ele ficou conhecido após participar do show de talentos Fama, em 2002, e ganhou notoriedade na música ao integrar o grupo de samba e pagode Exaltasamba.