Belo e Sorriso Maroto são atrações confirmadas no Samba Manaus

Manaus/AM - Belo e Sorriso Maroto são as últimas atrações confirmadas do Samba Manaus 2022. O show também conta a presença de Dilsinho, Menos é Mais, Pixote e Turma do Pagode. A festa, que promete para Manaus, vai acontecer no dia 8 de outubro no sambódromo e a venda de ingressos começa no domingo (21).

Belo é cantor e compositor brasileiro. Suas músicas fazem parte do estilo samba e pagode. Começou sua carreira em 1993 quando era vocalista da banda Soweto. Em 2000, ingressou na carreira solo e nesse ano, lançou o CD “Desafio”. Em 2001, lançou seu primeiro disco ao vivo.

Nas rádios brasileiras, o grupo Sorriso Maroto é o 43° artista mais tocado em todos os tempos, 18° artista mais tocado na década de 2010 e 2° entre os artistas de samba/pagode mais tocados da história.