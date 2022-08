Pixote e Turma do Pagode são as primeiras atrações do Samba Manaus

A Fábrica de eventos, empresa responsável pela organização do evento, informou que vai divulgar outras duas grandes atrações nesta terça-feira (16). A venda de ingressos da edição deste ano começa no domingo (21).

Manaus/AM - Pixote e Turma do Pagode são as primeiras atrações confirmadas do Samba Manaus 2022. A festa vai acontecer no dia 8 de outubro no sambódromo e promete parar Manaus.

