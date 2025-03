Teatro Amazonas recebe espetáculo 'Simples Assim', com Julia Lemmertz

Manaus/AM - O Teatro Amazonas, no centro histórico de Manaus, será palco do espetáculo "Simples Assim" neste fim de semana, com sessões na sexta-feira (22) e sábado (23), às 20h, e no domingo (24/03), às 19h. A peça, que conta com Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro no elenco, promete levar ao público momentos de reflexão e humor, inspirados na obra da escritora Martha Medeiros.

Com classificação indicativa de 12 anos, "Simples Assim" apresenta histórias entrelaçadas de personagens que refletem a complexidade da vida moderna, abordando temas como a solidão tecnológica e os desencontros da comunicação contemporânea. O público poderá acompanhar a transformação dos atores em diversos personagens, com o auxílio de figurinos que dão vida às histórias, em uma mistura de humor e reflexões sobre a condição humana.

Sob a direção de Ernesto Piccolo, a peça retorna aos palcos do Brasil em uma turnê por cinco cidades, incluindo Manaus. A comédia, que já passou por 14 cidades e soma 68 apresentações, é realizada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com idealização e concepção de Gustavo Nunes e produção original da Turbilhão de Ideias.

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis para compra no site shopingressos.com.br.