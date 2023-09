Tacacá da Jana reúne artistas em festa às margens do Rio Negro neste sábado

Manaus/AM - A empresária e influencer Janaína Jamilla foi a convidada de hoje do programa Eu no Holanda para falar sobre o evento "Tacacá da Jana" que acontece neste sábado (16) a partir das 17h na Casa Rayol, localizada no bairro Ponta Negra, em Manaus.

O Line Up do evento conta com Rafa Militão, Uendel Pinheiro, Overload, Kamilla Maria, Carlos e Jader e Wanderley Andrade.

A empreendedora, que acumula milhares de seguidores nas redes sociais onde divulga peças de suas lojas Maison e Outlet, já realizava eventos como a "Feijoada da Jana" com o objetivo de estreitar laços com seguidores e clientes.

Para o Tacacá, Janaína buscou inspiração em festivais como Sunset, Tardezinha e Farofa da Gkay, adaptando-os ao cenário amazônico com vista para o pôr-do-sol às margens do Rio Negro. Confira a entrevista completa: