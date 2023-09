Teatro ICBEU inaugura com show de Zizi Possi em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), localizado na Av. Joaquim Nabuco, Centro, inaugura o moderno "Teatro ICBEU", no dia 21 de setembro, com show de Zizi Possi, exclusivo para convidados. Zizi traz em sua mala um repertório recheado de grandes sucessos que marcaram décadas. A artista está ansiosa para seu reencontro com a cidade.

"Já tive a felicidade de estar em Manaus algumas vezes, e cada vez fico mais impressionada com a luz, o perfume úmido e verde no ar, a natureza que desponta em cada canto com força e beleza. Sinceramente, é um lugar muito especial. Sinto-me energizada em e, com todos os sentidos que a cidade aguça!", relata Zizi Possi.

Além da beleza manauara, as delícias da culinária regional são outros atrativos que encantam a cantora. "Além dessa aura de enormidade beleza, gosto do guaraná em xarope, em pó ou bastão para ralar com língua de pirarucu. Gosto do açaí, que hoje é moda no mundo todo. Almoçar na margem do Rio é outra experiência que não dá pra deixar pra depois", revelou a artista. O show de abertura da nova casa de arte de Manaus, conta também, com um pocket show da Orquestra Sinfônica residente do Teatro ICBEU.

Serviço

Inauguração do Teatro ICBEU

Data: 21 de setembro

Local: Av. Joaquim Nabuco, 1286 - Centro

Horário: 19h30