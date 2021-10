Senac abre inscrições para workshops gratuitos no ‘Beauty Day’ em Manaus

Manaus/AM - As inscrições para o Senac Beauty Day - Beleza e Negócios estão abertas e podem ser feitas através do link https://senacbeautyday.com.br/. O evento é online, gratuito, e ocorrerá na segunda (18) e terça-feira (19) e reunindo grandes nomes do segmento da beleza com abordagens sobre técnicas inovadoras e tendências de mercado.

Serão dois dias de palestras e oficinas com profissionais renomados no Brasil e no Mundo, como Robinson Trindade, Tábata Boccatto, Ivo Vilela, Tiago Parente, Lara Frantz, Vitor Pinho Olenka, Gabriel Gustavo e muito mais. Um momento importante que promete contribuir com o desenvolvimento dos profissionais do Amazonas, como reforça Daniele Lima, supervisora técnica do Senac AM.

“O Senac pensando em contribuir com o aperfeiçoamento dos profissionais do segmento da beleza criou o evento técnico Beauty Day com atividades com temáticas atuais que vão colaborar com a formação e aperfeiçoamento desses profissionais, para que eles possam oferecer melhores serviços. O Senac com isso atinge e fortalece a sua missão de educar para o trabalho”, destaca Daniele.

A programação do Senac Beauty Day foi construída a partir de temas que estão em alta no mundo da beleza e vão contribuir para a profissionalização e reciclagem dos profissionais do segmento, como Visagismo, Corte, Embelezamento do Olhar, Transição Capilar, Técnicas de Maquiagem, Marketing Digital voltado à beleza, entre outros. A organização estima receber um público de 10 mil pessoas.

O evento contará com duas salas com programação simultânea e um ambiente de sacola virtual. Além disso, os participantes poderão solicitar certificado de participação.

Confira a programação:

Segunda-feira (18) - 16h às 18h

SALA 1: Palestra Transição Capilar: como e quando fazer?

Ministrante: Tiago Parente (Membro do seleto grupo que integra o Haute Coiffure Française, instituição que define as tendências mundiais em cortes, cores e estilos de cabelos e maquiagem em conjunto com os principais estilistas do mundo).

SALA 2: Oficina Técnica de maquiagem “Blushing Inside Out”

Ministrante: Ivo Vilela (São 13 anos de experiência no setor de make. Idealizador da técnica Blushing Inside Out "Construído de dentro pra fora" (blush), iniciou sua carreira em uma grande rede de cosméticos.

Segunda-feira (18) - 20h às 22h

SALA 1: Oficina Análise Visagista para Cortes de Cabelo

Ministrante: Robinson Trindade (Pioneiro no Visagismo acadêmico, Robinson Trindade é Mestre e Doutorando em Visagismo no departamento de Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD-PUC/SP). Visagista preferido dos Políticos & Corporações 2015.

SALA 2: Oficina Brow Lamination: o novo queridinho das sobrancelhas

Ministrante: Lara Frantz (Conhecida como Lara Frantz, é formada em pela Escola Profissional de Lisboa, em Portugal. Atualmente é instrutora de imagem pessoal do Senac Mato Grosso, com 17 anos de experiência no segmento.

Terça-feira (19) - 16h às 18h

SALA 1: Palestra Undercut/Sidecut Feminino: inovação no salão

Ministrante: Gabriel Gustavo (Empreendedor, atua há mais de meia década no ramo da beleza masculina e acumula experiência como instrutor do curso de barbeiro, dentre outros.

SALA 2: Palestra Marketing digital para Negócios de Beleza

Ministrante: Tábata Boccatto (Há 21 anos no mercado de Comunicação, Tábata Boccatto atuou nas grandes assessorias de imprensa de moda e beleza de São Paulo e em empresas como Editora Globo e Editora Abril, o que lhe rendeu grande know how na arte de comunicar.

Terça feira (19) - 20 às 22h

SALA 1: Palestra Tendências em Beleza 2022

Ministrante: Vitor Pinho (Cabeleireiro há 17 anos, Educador Técnico e Palestrante há 15 anos, Técnico Master Olenka Cosméticos e Diretor Técnico Mup Color, Desenvolvedor da coloração Mup Color Especialista em Colorimetria, Cortes e Tratamentos.

SALA 2: Webinar Cases de Sucesso: aprenda com quem chegou lá!