Belo volta a Manaus para show de 4 horas

Os ingressos serão vendidos no Bobs do Posto Shell da Djalma Batista

Manaus/AM - No próximo dia 27 de novembro, acontece em Manaus, o show "Belo Dia" que promete quatro horas de muito pagode com o cantor Belo. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (14), e os preços variam entre R$50 (pista) a R$70 (frontstage), além do camarote fechado para 15 pessoas no valor de 3 mil reais.

