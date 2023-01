Movimento Sunset vai agitar nação azul e branca neste sábado no Porto de Manaus

Manaus/AM - Neste sábado (28) tem Movimento Sunset, o primeiro evento oficial do Boi Caprichoso em Manaus. O corredor internacional de embarque do Porto de Manaus vai receber a galera azul e branca para os shows de mais de dez atrações – entre itens oficiais, toadeiros, participações e uma surpresa que promete. O evento inicia às 16h e vai até às 23h, e contará com estrutura de bilheteria, bares, praça de alimentação, stand de souvenires e banheiros químicos, além de amplo estacionamento para veículos.

Mais de dez atrações estão confirmadas no palco do Movimento Sunset – entre essas, os itens oficiais do Boi Caprichoso Edmundo Oran, Patrick Araújo, Prince do Caprichoso e Marujada de Guerra. Completam a constelação, os toadeiros Paulinho Viana, Márcio do Boi, Junior Paulain, Luanita Rangel, Klinger Junior, Mailzon Mendes, Luiz Carlos Kboclos e Anderson Figueiredo, além da participação do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus.

O Movimento Sunset tem ingressos promocionais à venda por R$ 50, na plataforma de eventos Sympla, e na portaria do evento. Acesso – Os torcedores azulados poderão acessar o Porto de Manaus, local do evento, de duas maneiras. Os pedestres acessarão pela entrada do terminal de passageiros, localizada em frente à Praça da Matriz. Veículos acessarão a entrada localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, a Manaus Moderna, ao lado do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. O Movimento Marujada recomenda ao público que dê preferência ao transporte por aplicativo para deslocamento até o local do evento, assegurando maior conforto e diversão.