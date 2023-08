Jão anuncia show em Manaus com nova 'Super Turnê'

Jão acabou de lançar o disco “Super”, que é o quarto da sua carreira e já está em todas as plataformas digitais. “Esse é um álbum finamente pensado para ser gritado ao vivo, nos maiores palcos do país. Juntos”, disse Jão.

Manaus/AM - O cantor Jão anunciou neste domingo (13) que vai iniciar em janeiro de 2024 os shows de sua "Super Turnê" e Manaus está entre as cidades escolhidas. A notícia foi comemorada pelos fãs manauaras e o show vai acontecer no dia 25 de maio no Studio 5.

