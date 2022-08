Harmonia do Samba é mais uma atração confirmada no Samba Manaus

Manaus/AM - O Harmonia do Samba é mais uma atração confirmada do Samba Manaus 2022. O evento também conta com a presença de Dilsinho, Menos é Mais, Pixote, Turma do Pagode, Belo e Thiaguinho. A festa vai acontecer no dia 8 de outubro no sambódromo e promete parar Manaus.

O grupo de pagode baiano formado em Salvador em 1993 Harmonia do Samba, tem Xanddy como vocalista e vai levar sucessos como "Vem Nenem", "Elevador", "Peneira", "Deslizando" e muitas outras para o palco do Samba Manaus. A venda de ingressos da edição deste ano começa amanhã (21).