Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico em Manaus

Manaus/AM - O cantor Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz & Violão em um encontro intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes e referências que deram origem à história desse grupo icônico. Os ingressos custam R$ 65 a meia entrada para estudantes e, mediante a doação de 1kg de alimento, a inteira promocional sai pelo mesmo valor.

O show acontece no espaço cultural Curupira Mãe do Mato na avenida 7 de setembro, centro de Manaus no dia 7 de outubro (sexta-feira), e serão apresentados clássicos e sucessos que não podem faltar, como: “O anjo mais velho”, “Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”, e também algumas canções do novo álbum Luzente em primeira mão.