'Samba na Praia’ reúne artistas em grande encontro de samba em Manaus

Manaus/AM - O evento Samba na Praia vai agitar Manaus no próximo dia 10 de setembro e conta com atrações imperdíveis como o grupo Quintal do Couro Velho, Sambinha do Galo, Elas Cantam Samba, Antônio Bahia, Celestina Maria, Marcia Novo, Mulheres no Samba e Oyama Filho.

A festa acontece no espaço Nossa Praia Sports localizado na rua Constelação de Peixes, Aleixo e conta com mesas, espaço gourmet e estacionamento. Os ingressos custam R$ 30 + taxa e podem ser comprados no site ingressofly.com