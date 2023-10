Feira de livros terá sessão de autógrafos com escritores indígenas em Manaus

Manaus/AM - A Feira de Livros do Sesc Amazonas começou dia 5, e segue até dia 8, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante o evento literário, a Valer realizará sessões de autógrafos com alguns de seus autores indígenas, Jaime Diákara e Ytanajé Cardoso, às 19h30, no estande da editora.

De acordo com a professora doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, é tradição da Valer aproximar os leitores de autores e fazer esse encontro único no evento. "As feiras literárias são os lugares nos quais os leitores poderão conhecer autores, considerando que elas são também programadas com esse fim. A feira do Sesc conta com o Café Literário, onde os leitores podem ouvir os seus autores preferidos ou conhecer novos, como também a editora Valer organizará várias sessões de autógrafos no seu stand, visando promover o encontro entre autores e leitores", ressaltou Neiza. Os autores são:

Jaime Diakara

Indígena do povo Dessana do Grupo Wari Diputiro Porã. É graduado em Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), agente cultural, escritor, professor indígena, conhecedor sobre cosmologia Dessana, contador de história e ilustrador. Livros publicados pela Valer:

Gaapi: uma viagem por este e outros mundos

Apresenta o Gaapi, conhecido como Ayauasca, e explora as conexões dele com a vida social e a cosmologia dos Desana.

Yahi Puiro Ki'ti - Origem da constelação da garça

Neste livro encontra-se a explicação dos Dessana para a sua presença no universo, como também uma teoria para a origem do homem e uma bela compreensão da origem de um elemento do espaço sideral, a Constelação Virgem ou a Constelação da Garça. Este livro faz parte da edição Nheengatu, que tem como objetivo trazer para as crianças e adolescentes o conhecimento dos povos indígenas da Amazônia.

Ytajané Cardoso

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas. É escritor, autor da obra Canumã: a travessia (2019) e atua nas áreas de línguas indígenas, literatura indígena, educação escolar indígena, análise de discursos, políticas linguísticas.

O livro "Canumã: a travessia" registra a preocupação do autor Munduruku, com o futuro de seus parentes. Em forma de romance, apresenta o seu povo e os problemas mais urgentes. Confira a programação da sessão de autógrafos:



Dia 7 de outubro, às 19h30

Autor: Jaime Diákara

Livro: Gaapi

Autor: Ytanajé Cardoso

Livro: Canumã

Dia 8 de outubro, às 10h30

Autor: Bruna Chíxaro

Livro: Antártida - Cartas do fim do mundo

Autor: Evandro Lobo

Livro: Poemas perfeitos para levar no peito

A editora Valer informa que dará até 70% de desconto em livros na 38.ª Feira de Livros e o Cuca Sesc Festival.



Sobre a Feira



Dos dias 5 a 7 de outubro o evento ocorrerá das 8 às 22h, já no dia 8 será realizado das 8 às 18h. Este ano, o evento vai homenagear o poeta e jornalista Jorge Tufic Alaúzo, um dos fundadores do Clube da Madrugada e autor da letra do Hino do Amazonas. Tufic nasceu na cidade de Sena Madureira, no Acre, e passou a morar em Manaus na juventude, época em que se dedicou aos estudos e ao trabalho como jornalista.

Em 1956, o escritor iniciou a carreira na literatura com a obra “Varanda de Pássaros”, a partir disso lançou mais de 30 obras que contribuíram para o cenário literário da época, destacando-se como um dos maiores nomes da literatura amazonense. Ele também foi membro da Academia Amazonense de Letras, na qual ocupava a cadeira n.º 18.