Espetáculo premiado “Manaós” faz última apresentação neste domingo em Manaus

Um dos pontos altos da montagem é a trilha sonora original executada ao vivo, sob direção do renomado compositor francês Jean-Jacques Lemêtre (Théâtre du Soleil), com os músicos Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime. A música se entrelaça à dramaturgia e à expressividade dos atores, criando uma atmosfera envolvente e inesquecível.

Inspirado no conto “Pequena-abelha, a irmã de Árvore-alta”, da escritora acreana Jamilssa Melo, e na estética do cineasta japonês Hayao Miyazaki, o espetáculo propõe uma experiência sensorial única. Com direção premiada e um universo cênico fantástico, a obra já foi reconhecida com cinco troféus no Prêmio Gralha Azul de Teatro 2019, incluindo Melhor Espetáculo e Direção.

Manaus/AM - Neste domingo (6), às 19h, o palco do Teatro Amazonas será o cenário da última apresentação do espetáculo “Manaós – Uma saga de luz e sombra”, da premiada Trupe Ave Lola, de Curitiba.

