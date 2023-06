Espetáculo musical retrata Soldados da Borracha e cultura nordestina em Manaus

Manaus/AM - O palco do Teatro Gebes Medeiros, no Centro de Manaus, receberá no dia 8 de julho, às 19h, o Coro Cênico Akalanto para o espetáculo musical "Êxodo: A Diáspora Nordestina", uma experiência repleta de músicas nordestinas autênticas e performances de cordéis, sendo também uma sincera homenagem aos migrantes nordestinos no Amazonas e aos Soldados da Borracha.

Sob a direção de Rubson Furtado, regência do maestro Gabriel Dantas e preparação vocal de Davi Lopes, acompanhados pelos instrumentistas Noval Benayon, João Vitor e Vinicius Gomes, a obra cênica promete transportar o público para uma jornada imersiva por meio de ritmos e melodias da cultura nordestina.

“A gente busca resgatar a história das pessoas e tenta reviver, transmitir, a vivência dessas pessoas. Eu me inspirei em dois romances brasileiros para fazer o espetáculo que são ‘O quinze’, de Rachel de Queiroz; e ‘Vidas Secas’, de Graciliano Ramos. Então em ‘Êxodo’ a gente se transporta para os desafios enfrentados pelos viajantes nordestinos”, explicou o diretor, salientando que o espetáculo contempla a manifestação artística e a literatura de Cordel.

Segundo Furtado, o objetivo do “Êxodo” não é apenas entreter o público, mas sim despertar uma reflexão sobre a importância dos migrantes nordestinos e a sua contribuição para a formação cultural do Amazonas. “A gente tem a festividades dos bois-bumbás [Caprichoso e Garantido em Parintins] que são descendentes dessa cultura nordestina. Por meio da arte, pretendemos valorizar as raízes nordestinas e celebrar a diversidade que enriquece a sociedade brasileira”, afirmou Furtado.

Saiba mais

O projeto Akalanto é uma iniciativa dedicada ao desenvolvimento sociocultural por meio de diferentes expressões artísticas. Seu objetivo é promover a cultura, valorizando a diversidade regional e oferecendo oportunidades do ensino musical a todos.

O Coro Cênico Akalanto é uma das realizações dessa iniciativa, proporcionando um espaço para aprimorar as habilidades vocais e cênicas de seus integrantes, enquanto oferece ao público momentos únicos de entretenimento e emoção.

Ingressos

Os ingressos para o espetáculo "Êxodo: A Diáspora Nordestina" estão disponíveis no site shopingressos.com, ao preço de R$ 50 (por pessoa). Como há uma expectativa de alta demanda, é recomendável adquirir com antecedência o ingresso para garantir o lugar nessa noite especial de música e homenagens.

Ficha técnica

Direção: Rubson Furtado

Regência: Gabriel Dantas

Preparação Vocal: Davi Lopes

Direção Executiva: Samantha Carvalho

Assistente de Direção: Mallory Valério

Produção Executiva: Claudionor Neto

Coro Cênico Akalanto: Adriana Nascimento, Clara Ferreira, Mallory Valério, Samantha Carvalho, Evanielle Freitas, Diana Guilherme, Mateus Salazar, Karla Mota, Pither dos Santos, Felipe Leal, Gabriel Melo e Héctor Ortiz.

Instrumentistas: Noval Benayon, João Vitor e Vinicius Gomes

Gênero: Espetáculo Musical

Produção: Projeto Akalanto de desenvolvimento sociocultural

