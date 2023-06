Evento Contrários apresenta 'vozes negras do Festival de Parintins'

As atrações musicais farão um espetáculo temático com Edilson Santana, Paula Gomes, Black Marialva e Grupo Ajuri.

Manaus/AM - O último evento 'Contrários', da temporada 2023, apresentará nesta segunda-feira (26), a partir das 18h, um show com vozes negras no Festival de Parintins, celebrando a Amazônia e reafirmando seu compromisso com o meio ambiente e com o respeito aos povos da floresta.

