Espetáculo 'Cabaré Chinelo' estreia em novembro, em Manaus

Manaus/AM - Em novembro, o Ateliê 23 apresenta ao público a história da belle époque manauara não contada nos livros, com o espetáculo “Cabaré Chinelo”, inspirado na pesquisa do historiador Narciso Freitas e uma parceria com a companhia de teatro argentina García Sathicq, sobre prostitutas que viveram em Manaus na época da borracha. A temporada estreia no dia 8 de novembro, às 20h, no Teatro Gebes Medeiros (Avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro) e segue todas as terças e quartas deste mês, com classificação para 18 anos.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), pelo Sympla (sympla.com.br). Nos dias de apresentação, os bilhetes vão ser vendidos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), na entrada.

Em cena, o espetáculo de teatro musicado traz uma denúncia, 100 anos depois, sobre mulheres prostituídas em um grande esquema de tráfico internacional e sexual no início do século XX. Segundo o diretor do Ateliê 23, Taciano Soares, o projeto abre a programação de dez anos da companhia, celebrado em agosto de 2023, com uma série de novos projetos e também revisitação de trabalhos conhecidos pelo público cativo do grupo.

“O ‘Cabaré Chinelo’ é um grande convite para que possamos falar sobre vidas que importam. Essa proposta vai ao encontro do que o Ateliê 23 tem apresentado todos esses anos, com base em material biográfico e documental, com fatos históricos, de alguém ou de uma situação real, o que chamamos de bionarrativas cênicas”, explica o artista.