Ecoa: Mostra de cinema de Manaus incentiva debates sobre justiça socioambiental

Manaus/AM - Mostra Socioambiental de Cinema de Manaus" surge como uma iniciativa para valorizar a cultura e a identidade territorial na luta por justiça socioambiental. Criada pela produtora audiovisual Duplofilme e pela associação sem fins lucrativos OCA Amazônia, a mostra ocorrerá no dia 19 de abril no Cine Carmen Miranda. As inscrições estão abertas de hoje (21) até a próxima quinta-feira (27) e são gratuitas, com caráter não competitivo.

O evento foca na exibição de filmes de não ficção, incluindo documentários, documentários animados e filmes experimentais, que abordem temas como mudanças climáticas, identidades amazônicas e conhecimento ancestral. As inscrições estão abertas para curtas, médias e longas-metragens de todo o Brasil, com prioridade para produções da Amazônia Legal. O objetivo é promover um espaço para discutir questões socioambientais relevantes por meio da arte cinematográfica.

Henrique Amud, um dos fundadores da Duplofilme, destaca que a Ecoa é fruto de processos coletivos, oriundos de diálogos entre a produtora e a OCA Amazônia, liderada por mulheres da região. Ele afirma que a mostra pretende criar um espaço de encontro entre diferentes territórios e saberes, rompendo com estruturas coloniais e fortalecendo o protagonismo dos povos amazônidas.

“Nosso propósito é promover uma análise crítica e um diálogo sobre as relações entre sociedade e meio ambiente. Identificamos a falta de um evento dedicado ao cinema socioambiental em Manaus, especialmente com a aproximação da COP30, que acontecerá em Belém,” explica Amud. Ele ressalta que apenas filmes inéditos ou que tiveram sua primeira exibição pública a partir de janeiro de 2023 poderão ser inscritos, com duração mínima de três minutos e máxima de 100 minutos.

A mostra também visa evidenciar o papel das comunidades tradicionais e periféricas na preservação e transformação de seus territórios, reafirmando seu protagonismo político. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas por meio de um formulário online disponível no Instagram da Duplofilme. No total, seis curtas e um média/longa-metragem serão selecionados, com o resultado a ser divulgado até o dia 12 de abril.