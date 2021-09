Dono do hit Rita, Tierry marca retorno de shows nacionais em Manaus

Manaus/AM - Em Manaus, eventos culturais voltam a movimentar cidade, em virtude do avanço no processo de vacinação na capital. O retorno de shows nacionais será marcado pela presença do cantor de arrocha Tierry, o dono do hit Rita, o evento é realizado pela Fábrica de Eventos.

O show ocorrerá em forma de teste, no dia 24 de setembro no Podium Arena da Amazônia após estudos e propostas de protocolos com regras rígidas para garantir a segurança do público.

Para ir ao evento, é indispensável estar com a vacinação em dia e, ao garantir o ingresso, o público receberá testes PCR para COVID-19 e é obrigatório seguir os protocolos indicados pela produção do evento.

Antes de se tornar famoso como cantor, Tierry ganhou destaque como compositor, dono de grandes sucessos da música que se popularizaram nas vozes de cantores como Gusttavo Lima, Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

Os ingressos estão sendo vendidos através do site Balada App e o show acontecerá no dia 24 de setembro às 22h, o público será acomodado em cabines, com apenas setores de camarote e camarote VIP, com capacidade para 9 pessoas cada.