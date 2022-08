Com entrada gratuita, Dia do Folclore é celebrado com contação de história teatral no Palacete Provincial

Manaus/AM - O Palacete Provincial inicia as comemorações do Dia do Folclore, neste sábado (20), a partir das 10h, com a contação de história “Sonho de uma tarde de folclore”, por meio dos alunos do Grupo de Teatro Experimental do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O Dia do Folclore, comemorado em 22 de agosto, busca incentivar os estudos para preservar o acervo do folclore brasileiro.

O Palacete está localizado na praça Heliodoro Balbi, Centro, e recebe os visitantes gratuitamente para a encenação, e, no local, o público ainda pode conferir os cinco museus do complexo cultural, entre eles o de moedas antigas e a Pinacoteca do Amazonas.