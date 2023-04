Com entrada franca, ‘Musical Paixão pela Vida’ estreia em Manaus nesta quinta

Os convites estão sendo distribuídos gratuitamente na secretaria da igreja, em horário comercial, no mesmo local das apresentações. Informações podem ser adquiridas pelo número (92) 99901-7120. Junto com o convite, o público pode levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos doados serão distribuídos às famílias atendidas pelos projetos sociais da igreja.

O Musical é apresentado há mais de 40 anos e faz parte do calendário oficial de eventos culturais da cidade de Manaus no período da Páscoa.

A apresentações seguem até do domingo de páscoa (9), e contará com 800 voluntários se dedicam a preparação dos cenários, figurinos, atuações e coreografias. Com execução de músicas ao vivo, o espetáculo retrata cenas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A expectativa é que 10 mil pessoas prestigiem o evento nos quatro dias.

Manaus/AM - O maior musical sobre a Paixão de Cristo da Região Norte do país, o Musical Paixão pela Vida, da Igreja Presbiteriana de Manaus estreia, nesta quinta-feira (6), às 19h, no espaço Pedras Vivas, na Avenida Pedro Teixeira, Chapada, em frente ao Arena Mall. Todo o espetáculo é interpretado na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e tem entrada gratuita.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.