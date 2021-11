Cantor Fernandinho vai comandar réveillon gospel em Manaus

"Na praia da Ponta Negra teremos a atração nacional Luan Santana, no Sambódromo teremos o Réveillon Gospel com duas atrações nacionais Fernandinho e Leonardo Gonçalves, ambos com atrações locais para enriquecer ainda mais o evento", destacou o prefeito.

Manaus/AM - Os cantores Fernandinho e Leonardo Gonçalves são atrações confirmadas no Réveillon Gospel no Sambódromo em Manaus. A programação foi anunciada pelo prefeito David Almeida, nesta quinta-feira (11).

