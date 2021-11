Evento inédito traz dicas para mulheres que sonham empreender

Manaus/AM - O Teatro Manauara será palco do “Elas no Comando”, nesta sexta-feira (12/11), das 18h às 22h. Voltado ao público feminino, o evento trará palestras com conteúdos e dicas para mulheres que querem ter uma carreira empreendedora.

O “Elas no Comando” vai contar com a presença das empreendedoras Larisse Campelo, proprietária da Cia do Pé, Marcela Sampaio, da Phynas Vestidos, Chay Santos, da Mangarataia, e Helyda Trindade, proprietária do salão Nega do Hair. Elas contarão suas histórias, a fim de motivar e inspirar outras mulheres a adentrarem no mundo dos negócios.

Ingressos

A venda dos ingressos encerra nesta quinta-feira, 11/11. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do perfil do Instagram @a.mangarataia.