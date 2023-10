Banda Visage agita do Ghost Fest em Manaus

Manaus/AM - Após sucesso do Ritual Night e Lady Killer III, a banda Visage participará do Ghost Fest 2023 com uma apresentação performática que proporcionará um espetáculo teatral ao público, além de sorteios com itens exclusivos, figurinos fiéis à banda Ghost e canções obscuras para entrar no clima de Halloween.

O show vai acontecer no próximo sábado (14), a partir das 20h, no Condado Bar. O evento será realizado pela Del Rey Produções, e a venda dos ingressos está ocorrendo previamente através do Sympla e chave Pix. Além da Visage, terá um especial Metallica com a Thundera e o som da banda The Lost tocando os clássicos de Avenged Sevenfold.

De acordo com Anima, guitarrista base da Visage, será um festival de grande porte nunca visto em Manaus. “Pela primeira vez, os fãs de Ghost manauaras poderão participar de um evento voltado pra eles, tudo foi planejado para proporcionar uma experiencia única ao público que admira o nosso trabalho desde o primeiro show”, destaca o músico.

A Visage é formada por seis músicos veteranos na cena do rock amazonense: Papa Emeritus na voz, River no contrabaixo, Pyro na guitarra solo, Gaia na Bateria, Air nos teclados e Anima na guitarra base. Os nomes reais dos integrantes não são revelados com o objetivo de estimular a curiosidade dos mais de 1000 seguidores que possuem nas redes sociais.

Serviço: Ghost Fest

Quando: 14 de outubro de 2023

Onde: Condado Bar

Endereço: Rua Desembargador João Machado, 6.705, Alvorada

Horário: A partir das 20h

Valor: R$20 (1º lote)

