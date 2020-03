O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro químico Sérgio Campos Trindade, 79, morreu na última quarta-feira (18) em decorrência de insuficiência respiratória associada à Covid-19 em Nova York. A morte foi confirmada pela Agência Fapesp.

Trindade recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 ao lado de outros integrantes do Painel Intergovernamental da Mudanças Climáticas (IPCC), o painel do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

O brasileiro era um dos maiores especialistas em energia alternativa e seus impactos no meio ambiente e atuava como consultor em negócios sustentáveis. Ele também era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente, agência associada à ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).