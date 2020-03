Sema espera recuperar área ambiental e igarapés com desocupação do Monte Horebe

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Desde a última segunda-feira (2) foi iniciado o processo de desocupação do Monte Horebe, na zona Norte de Manaus, onde vivem aproximadamente 5 mil famílias. A área fica nas proximidades da Reserva Adolpho Ducke e segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), com a retirada das ocupações irregulares, a intenção é a recuperação ambiental do terreno e das margens dos igarapés no local.

“Nesse momento, a preocupação do Governo do Estado é desocupar aquela área. Posteriormente à desocupação, a estratégia é realizar um planejamento para recuperação ambiental da área, em especial nas margens de igarapés e Áreas de Preservação Permanente (APP)”, explicou o secretário da Sema, Eduardo Taveira.

Conforme indicado em mapeamento de alta resolução realizado pela Sema, em setembro de 2019, a área onde está localizada a ocupação Monte Horebe fica a cerca de 260 metros em linha reta da Área de Proteção Ambiental (APA) Adolpho Ducke. As ações ambientais na localidade serão priorizadas conforme as necessidades apontadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas).